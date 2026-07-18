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Bodysurf / visite en famille, Interface, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Interface · Dijon

Bodysurf / visite en famille, Interface, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Interface
Adresse
12 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Bodysurf / visite en famille Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Interface Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les oeuvres de l’exposition « Bodysurf », troisième opus d’une série d’expositions collectives sur la notion de limite avec, cette fois-ci pour point d’ancrage la question du corps, de l’esprit et de l’équilibre.
Nous vous préparons un livret de jeux pour découvrir l’exposition en famille !

Interface 12 rue Chancelier de l’Hospital 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 13 86 http://www.interface-art.com Créée en 1992, Interface propose une programmation annuelle d’art contemporain faisant la part belle aux jeunes créateurs, avec souvent des œuvres réalisées spécialement pour l’espace de l’appartement/galerie situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en partie du XVIIe siècle. Vous pourrez découvrir l’art d’aujourd’hui dans un cadre différent des musées ou des friches industrielles réaffectées à l’art et appréhender les œuvres « un peu comme chez soi ». situé au centre-ville de Dijon.
Découvrez les oeuvres de l’exposition « Bodysurf », troisième opus d’une série d’expositions collectives sur la notion de limite avec, cette fois-ci pour point d’ancrage la question du corps, de et de …

© interface

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