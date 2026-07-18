Bodysurf / visite guidée de l’exposition, Interface, Dijon

Informations pratiques

Bodysurf / visite guidée de l’exposition Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 17h00 Interface Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Découvrez les oeuvres de l’exposition « Bodysurf », troisième opus d’une série d’expositions collectives sur la notion de limite avec, cette fois-ci pour point d’ancrage la question du corps, de l’esprit et de l’équilibre.

« Pour ce 3ème volet après « No Limits » et « Borderline », et si l’exploration des limites prenait enfin sa puissante liberté d’expression, à la frontière parfois de l’explosion ! La limite est faite pour expérimenter notre corps et nos rapports à l’autre ou tout simplement donner sens à une création qui fera un pas en avant ou un pas de côté. Le cerveau est sûrement l’un des organes les plus complexes, renfermant encore beaucoup de mystères mais où siège l’orchestration de la création. » extraits du texte de Frédéric Buisson

Interface 12 rue Chancelier de l’Hospital 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 13 86 http://www.interface-art.com Créée en 1992, Interface propose une programmation annuelle d’art contemporain faisant la part belle aux jeunes créateurs, avec souvent des œuvres réalisées spécialement pour l’espace de l’appartement/galerie situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en partie du XVIIe siècle. Vous pourrez découvrir l’art d’aujourd’hui dans un cadre différent des musées ou des friches industrielles réaffectées à l’art et appréhender les œuvres « un peu comme chez soi ». situé au centre-ville de Dijon.

Découvrez les oeuvres de l’exposition « Bodysurf », troisième opus d’une série d’expositions collectives sur la notion de limite avec, cette fois-ci pour point d’ancrage la question du corps, de et de…

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