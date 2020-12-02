Bois brûlé Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Bois brûlé

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02 21:55:00

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-03

Tout public

Bois brûlé

Texte Marcos Caramés-Blanco

Mise en scène Jonathan Mallard

Créé à la Comédie la saison dernière, Bois brûlé rend hommage aux genres populaires et raconte les destins drôles et tragiques des occupants successifs d’une maison, presque hantée, sur une côte battue par les vents.

À la fin du XXème siècle, Karlota pose les fondations d’une maison envisagée comme un ultime refuge, de ses mains elle bâtit l’édifice et brûle son bardage pour protéger les murs. Vingt ans plus tard, Sebastian, compositeur de musique pour le cinéma, tombe sous le charme de l’endroit, l’achète et y consacre son temps à la création d’une bande-originale d’un film d’horreur. La troisième vie de ce lieu mystérieux qui semble agir sur celles et ceux qui l’habitent met en scène le doublage d’un film où il est question de possibles fantômes. Marcos Caramés-Blanco et Jonathan Mallard s’inspirent des codes cinématographiques et des séries pour raconter les quatre-vingt-onze années d’existence d’une maison au cours desquelles une tache sur le mur ne cesse de grossir…

Extrait

LA JOURNALISTE. C’est quelque chose qui vous attire, vous, le repli ?

SEBASTIAN. Oui. Bien sûr. Ça devrait arriver bientôt même.

LA JOURNALISTE. Tout plaquer ? Tout arrêter ? C’est ça ?

SEBASTIAN. Pas la musique. Mais partir, seul et loin, oui.

Marcos Caramés-Blanco, Bois brûlé

Dates

Mercredi 02 décembre 20h

Jeudi 03 décembre 20h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 14 ans

Durée 1h55 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Bois brûlé

L’événement Bois brûlé Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne