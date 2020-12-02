Bois brûlé Comédie CDN de Reims Reims
mercredi 2 décembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Bois brûlé
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:00:00
fin : 2026-12-02 21:55:00
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-03
Tout public
Bois brûlé
Texte Marcos Caramés-Blanco
Mise en scène Jonathan Mallard
Créé à la Comédie la saison dernière, Bois brûlé rend hommage aux genres populaires et raconte les destins drôles et tragiques des occupants successifs d’une maison, presque hantée, sur une côte battue par les vents.
À la fin du XXème siècle, Karlota pose les fondations d’une maison envisagée comme un ultime refuge, de ses mains elle bâtit l’édifice et brûle son bardage pour protéger les murs. Vingt ans plus tard, Sebastian, compositeur de musique pour le cinéma, tombe sous le charme de l’endroit, l’achète et y consacre son temps à la création d’une bande-originale d’un film d’horreur. La troisième vie de ce lieu mystérieux qui semble agir sur celles et ceux qui l’habitent met en scène le doublage d’un film où il est question de possibles fantômes. Marcos Caramés-Blanco et Jonathan Mallard s’inspirent des codes cinématographiques et des séries pour raconter les quatre-vingt-onze années d’existence d’une maison au cours desquelles une tache sur le mur ne cesse de grossir…
Extrait
LA JOURNALISTE. C’est quelque chose qui vous attire, vous, le repli ?
SEBASTIAN. Oui. Bien sûr. Ça devrait arriver bientôt même.
LA JOURNALISTE. Tout plaquer ? Tout arrêter ? C’est ça ?
SEBASTIAN. Pas la musique. Mais partir, seul et loin, oui.
Marcos Caramés-Blanco, Bois brûlé
Dates
Mercredi 02 décembre 20h
Jeudi 03 décembre 20h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée 1h55 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Bois brûlé
L’événement Bois brûlé Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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