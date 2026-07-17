BOIS EN CHANT(É), parc du bois de Bondy, Bondy
samedi 12 juin 2027 · parc du bois de Bondy · Bondy
Informations pratiques
BOIS EN CHANT(É) Samedi 12 juin 2027, 16h00 parc du bois de Bondy Seine-Saint-Denis
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-12T16:00:00+02:00 – 2027-06-12T17:30:00+02:00
Fin : 2027-06-12T16:00:00+02:00 – 2027-06-12T17:30:00+02:00
Spectacle de chant a cappella et récits de Basse-Bretagne : dialogues chantés, contes et humour font découvrir la richesse de l’oralité, la mémoire des campagnes d’autrefois et la force universelle de la voix humaine. Malo Lintanf et sa classe de saxophone vous proposeront une balade chantée dans le parc pour rejoindre le spectacle.
A VOR DA VOR avec Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo au chant
Participation de la classe de Saxophone de Malo Lintanf
parc du bois de Bondy Rue Lucien Chapelain, 93140 Bondy Bondy 93140 Les Merisiers Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]
A VOR DA VOR
@BidgBravoSpectacles
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