Boléro de Ravel / Casse Noisette / Le Lac des Cygnes / L’Arlésienne de Bizet (extraits) Eglise Saint Sulpice Paris

Le Boléro De Ravel

Le Boléro est l’œuvre de musique classique la plus jouée dans le monde avec une représentation toutes les 15 minutes. Lors de sa création, le compositeur avait donné les droits d’auteur à son jardiner sans prévoir son succès auprès du grand public.

Cette œuvre est l’archétype de l’ostinato. La mélodie est reprise à tour de rôle par les différents instruments de l’orchestre sur une formule rythmique à la percussion.

Casse-Noisette

Casse-Noisette, l’ultime ballet de Tchaïkovski, se situe dans la droite ligne des précédents : habité par l’esprit du conte, mêlant fantastique et féerie, porté par un constant souci d’unité dramatique. Le tout servi par une maîtrise et une inventivité symphonique éblouissantes.

Le lac Des Cygnes

Inspiré par des contes et légendes nordiques ayant pour motif principal le maléfice d’une métamorphose en cygne (Le Voile dérobé de Musaüs, Les six frères cygnes de Grimm, Les Cygnes sauvages d’Andersen, etc.), Le Lac des cygnes s’inscrit plus largement dans des thématiques qui traversent tout le romantisme : l’amour fou et la mort, le désir infini, le rêve, le fantastique.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés. Quant au répertoire, il est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration de différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans des endroits pittoresques qui ne sauraient accueillir un orchestre symphonique, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

En somme, grâce à sa formation à géométrie variable, l’orchestre Hélios aborde le répertoire le plus large avec une curiosité passionnée.

Ne manquez pas l’incroyable performance de l’orchestre Hélios dans une prestigieuse église parisienne

Le mercredi 30 décembre 2026

de 20h45 à 22h00

payant

Prestige 60 €,

Catégorie 1 40€, Catégorie 2 30€,

Tr (étudiants, chômeurs) : Catégorie 1 30€, Catégorie 2 20€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-30T21:45:00+01:00

fin : 2026-12-30T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-30T20:45:00+02:00_2026-12-30T22:00:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com



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