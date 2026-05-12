Bolivie Les Rêves du Désert Loft Cinémas Châtellerault
Bolivie Les Rêves du Désert Loft Cinémas Châtellerault vendredi 12 février 2027.
Châtellerault
Bolivie Les Rêves du Désert
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 14:30:00
fin : 2027-02-12 16:00:00
Date(s) :
2027-02-12
Léo réalise un rêve qu’il pensait impossible marcher 900km dans le plus grand désert de sel du monde en Bolivie, pour recueillir les rêves du futur des communautés ancestrales Aymaras, grâce à un langage universel la peinture. Entre solitude extrême, rencontres inattendues et beauté mystérieuse du désert, ce film est une immersion bouleversante dans une autre façon de voir le monde, d’habiter le présent et de croire en l’avenir. Un voyage féerique qui interroge le sens de la vie et la puissance de nos rêves. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bolivie Les Rêves du Désert
L’événement Bolivie Les Rêves du Désert Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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