Bon anniversaire la photographie !, Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, Caen

Informations pratiques

Bon anniversaire la photographie ! 5 juin – 6 octobre 2027 Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T10:00:00+02:00 – 2027-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2027-10-06T10:00:00+02:00 – 2027-10-06T18:30:00+02:00

Bon anniversaire la Photographie !

Le projet « Bon anniversaire, la Photographie » a été conçu par l’Ardi – photographies en Normandie pour célébrer la photographie au sein de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Ce projet se décline en trois expositions occupant les différents espaces d’exposition de la bibliothèque. Il propose un parcours permettant au visiteur d’évoluer, de flâner au sein des espaces et d’y découvrir un des aspects de la photographie.

La photographie ou l’invention en perpétuelle évolution.

Exposition pédagogique retraçant les grandes étapes de l’invention du procédé photographique et de son évolution. Présentation de tirages originaux utilisant des procédés anciens et alternatifs.

Cette exposition à visée pédagogique mêlant textes et photographies présentera les principes optiques et chimiques ayant permis la mise au point du procédé et la chronologie des premiers temps de la photographie. Seront ensuite évoquées les grandes évolutions techniques du procédé et leurs spécificités.

Ce propos sera illustré par des oeuvres des photographes contemporains, Jean-Francois Baulon, Henri Carabajal et Alain Morel ayant recours à des procédés anciens (négatif papier et tirages papier salé, collodion humide, cyanotype, gomme bichromatée, platine palladium…). La présentation de tirages originaux permettra au visiteur de se confronter à la matérialité des oeuvres et d’alimenter la réflexion sur la photographie comme appartenant au champs des arts, plutôt qu’à celui du document.

Cette exposition sera accompagnée d’ateliers de pratique photographique autour des procédés anciens et alternatifs

Regards croisés sur les collections

Exposition de tirages originaux issus des collections de l’Ardi et de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

La Normandie est un cas à part dans l’histoire de la photographie ; les historiens ont évoqué l’existence d’un « foyer normand », ou encore celle « d’un fait normand ». Il y a assurément une conjonction d’éléments qui initie une pratique riche et originale et alimente des collections particulièrement remarquables comme celles de l’Ardi et de la bibliothèque. Il nous a semblé indispensable à l’occasion de cet anniversaire de présenter quelques-une des pièces qui constituent ce patrimoine photographique normand. Le faire dans un lieu dédié au livre permettra également d’évoquer les liens entre le livre et la photographie, les imprimeurs et les photographes.

Le murmure de l’écorce

Exposition de photographies de Mélanie Dornier, artiste photographe.

Témoignages de notre relation intime à la nature, certains arbres de nos forêts ou de nos villes font l’objet de cultes. Nommés ici « votifs », là « sacrés », ailleurs encore « vénérés » ou « légendaires », ces arbres sont réputés d’avoir le pouvoir d’intercéder auprès d’une force supérieure. Ils sont alors chargés de porter, en vue de les exaucer, les demandes formulées par celui ou celle qui y place sa croyance.

Partir à la recherche de ces arbres sacrés relève d’une enquête minutieuse de localisation et de collecte de données factuelles : histoire, légende, botanique, etc. Entre quête et obsession, les derniers kilomètres avant la rencontre, et leur lot d’hésitations, conduisent à ce moment magique. Chaque rencontre est un moment chargée d’émotion : le toucher rugueux du tronc, le bruissement des branches et d’autres éléments pendus, les couleurs des ex-voto et le vert des feuilles.

Nourrie par ces expériences Mélanie Dornier trouvé dans la photogravure non toxique un langage capable de traduire la force du geste de dévotion envers un être vivant, ainsi que l’émotion intime qu’il suscite. la puissance gestuelle de l’impression entre en résonance avec celle du vœu, et les différentes étapes de préparation de la plaque s’accordent aux rituels associés au culte.

« La photographie est un moyen d’expression et de dialogue, qui permet le questionnement. Observatrice des transformations sociales, mon regard interroge les liens entre l’homme et la nature autour des notions de trace et respect. Entre obsession et enquête, mes propos se nourrissent de lectures et de questionnements.

À chaque projet, l’écriture de la lumière prend tout son sens. Mes séries deviennent des lieux d’expérimentation, où la technique sert l’expression sans pour autant dominer la démarche.

Dans “le murmure de l’écorce”, j’interroge la relation intime de l’homme avec les arbres. J’explore cette thématique à travers la photogravure non-toxique, une méthode qui allie gestuelle précise et respect de l’environnement. Les plaques de gravure sont préparées avec des ingrédients naturels, et une fois réalisée, les plaques sont recyclées pour les impressions suivantes. Cette démarche s’inscrit dans ma volonté d’harmoniser dans la création artistique, les notions de rituel et d’intention ainsi qu’une conscience écologique. » Mélanie Dornier

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 quai François-Mitterrand 14000 Caen Caen 14053 Calvados Normandie

Bon anniversaire la Photographie !

©Mélanie Dornier Le murmure de l’écorce – détails- arbre à noeuds – St Maur –