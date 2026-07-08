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BON.SOIR Halloween Party au Mistral Palace Mistral Palace Valence

samedi 31 octobre 2026 · Mistral Palace · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Mistral Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Valence

BON.SOIR Halloween Party au Mistral Palace

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 22:00:00
fin : 2026-10-31 04:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Venez fêter Halloween au Mistral Palace !
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come celebrate Halloween at the Mistral Palace!

L’événement BON.SOIR Halloween Party au Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme

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