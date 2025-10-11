Bonbon Vodou + Diff-Men La fête avant l’été Lignières

Bonbon Vodou + Diff-Men La fête avant l’été

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La nouvelle recette instrumentale laisse la créolité de Bonbon Vodou exploser dans un groove solaire et malicieux. Un hymne au métissage, tantôt en créole réunionnais, tantôt en français. Une transe contagieuse qui n’en finit plus de vibrer. En 1ère partie, découvrez Diff-Men (Rap Maloya).

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille et JereM Boucris. 2 voix qui s’harmonisent comme un songe et font saliver les papilles auditives au rythme d’une pulsation épicée. Sur sa mini-batterie bricolée, Oriane fait secouer les corps ; avec sa guitare faite dans un bidon d’huile, JereM fait valser les esprits. Le duo se compte désormais sur les cinq doigts de la main, dans une formule scénique amplifiée de 3 musicien.ne.s.

Diff-Men est un artiste réunionnais qui porte haut les couleurs de son île natale. Inspiré par le maloya de son père musicien, il mêle rap, créole, instruments traditionnels et sonorités modernes. Avec son trio, il crée des sons puissants et authentiques, véritables ponts entre tradition et modernité. Sur scène, c’est intense, fédérateur et riche en énergie festive. 18 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

English:

The new instrumental recipe lets Bonbon Vodou’s Creolité explode in a sunny, mischievous groove. A hymn to crossbreeding, sometimes in Reunionese Creole, sometimes in French. A contagious trance that never stops vibrating. In 1st part, discover Diff-Men (Rap Maloya).

