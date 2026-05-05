Boney M legend à Vendôme, Minotaure, Vendôme

Boney M legend à Vendôme Jeudi 18 juin, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T00:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-18T00:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Loir Evènements : Boney M legend à Vendôme. Ce concert vous plonge dans l’univers légendaire de Boney M, revisitant ses plus grands succès dans une ambiance festive et dynamique. Avec des performances éclatantes, les artistes sur scène recréeront la magie des hits qui ont marqué des générations, offrant une expérience musicale inoubliable.

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

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