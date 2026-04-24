Bons baisers d’Amérique latine : créations d’élèves autour des mémoires et identités linguistiques latino-américaines, Bibliothèque Mériadeck,, Bordeaux

Bons baisers d’Amérique latine : créations d’élèves autour des mémoires et identités linguistiques latino-américaines 25 mai – 1 juin Bibliothèque Mériadeck, Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Par : KLAC

Exposition d’œuvres collectives créées par les élèves du cours d’espagnol du lycée Albert Le Grand. Dirigés par l’enseignante Lizarlett Flores et l’artiste María Laura Gutiérrez Beteta, les élèves explorent et mettent en lumière la diversité linguistique de l’Amérique latine et des Caraïbes à travers des formes plastiques symbolisant la mémoire : cartes postales, cartographie et textes.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal juin Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition d’œuvres collectives créées par les élèves du cours d’espagnol du lycée Albert Le Grand. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

Carlos Olivera