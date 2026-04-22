Montlouis-sur-Loire

Bons baisers de Montlouis Les vacances des 6-12 ans

26 Rue Pierre Maître Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 11:45:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Découvre en photos ce qui fait l’identité du patrimoine de Montlouis, ses paysages et la grande diversité de ses édifices…

Tu réaliseras ta propre carte postale de Montlouis à l’aide de masking-tape, crépon, gommettes etc.

RDV Office de Tourisme de Montlouis-sur-Loire. Durée 1h15 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RESERVATION OBLIGATOIRE Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 5 .

26 Rue Pierre Maître Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Bons baisers de Montlouis Les vacances des 6-12 ans Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37