Montlouis-sur-Loire

Visite famille Avion, raisin, lotus à Montlouis-sur-Loire

3 Rue Abraham Courtemanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 11:45:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Venez découvrir les coups de cœur de notre guide qui présentera, dans une visite spécialement adaptée aux familles, quelques trésors du patrimoine de Montlouis … RDV devant l’église. Durée 1h15, à partir de 6 ans. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée. Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 5 .

3 Rue Abraham Courtemanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite famille Avion, raisin, lotus à Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37