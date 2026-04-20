Montlouis-sur-Loire

Voyage et dégustation en Loire UNESCO à Montlouis-sur-Loire

26 Rue Pierre Maître Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 11:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

En petit comité, profitez d’une balade privilégiée à la découverte du site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Partez en visite sur la terre ferme pour atteindre l’embarcadère, puis voguez sur le fleuve Loire avant de profiter d’une dégustation de produits locaux sur la berge.

En partenariat avec l’Office de Tourisme Montlouis-Vouvray.

RDV devant l’office de tourisme de Montlouis-sur-Loire

Durée 1h30 dont 20mn sur l’eau, à partir de 10 ans. Nombre de places limité réservation obligatoire

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .

26 Rue Pierre Maître Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Voyage et dégustation en Loire UNESCO à Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37