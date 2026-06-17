Montlouis-sur-Loire

Saveurs et secrets de Loire à pied

60, Quai Albert Baillet Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Sortie découverte à pied de la faune et de la flore ligériennes. Dégustation de spécialités régionales et viticoles.

Pour les passionnés de nature et de gastronomie, l’Office de tourisme de Montlouis-Vouvray et la Maison de la Loire 37 proposent des balades commentées insolites pour découvrir les richesses du paysage ligérien. Des bords de Loire aux caves à vins troglodytiques, les balades Saveurs et Secrets de Loire dévoilent au grand public les curiosités naturelles, historiques et patrimoniales de Montlouis-sur-Loire. Les visiteurs petits et grands partent sur les bords de Loire à la découverte de la faune et de la flore. Une découverte enrichissante grâce aux commentaires d’un spécialiste l’animateur de la Maison de la Loire. Le parcours se termine avec une autre découverte les vins de l’Appellation Montlouis-sur-Loire avec une dégustation commentée par le Vignoble Feray. 8 .

60, Quai Albert Baillet Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 10 accueil@tourisme-montlouis-vouvray.fr

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English : Flavors and Secrets of Loire river

Do you like to discover unusual places and heritage ? Do you like to taste local products? So look no further, the “Saveurs et secrets de Loire” ride is for you! On this occasion, the riches of Montlouis-sur-Loire are revealed to you.

L’événement Saveurs et secrets de Loire à pied Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire