Bonsaï-Soleil : fable immersive par le studio Onyo, Médiathèque André-Malraux – Espace Aimé Césaire, Gennevilliers

Informations pratiques

Bonsaï-Soleil : fable immersive par le studio Onyo Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André-Malraux – Espace Aimé Césaire Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Le Bonsaï-Soleil est une expérience immersive en son spatial et lumières interactives.

Plongez dans une forêt enchantée pour régénérer un arbre millénaire au rythme de votre souffle. Assis en cercle, un casque audio sur les oreilles et les yeux fermés, les participants libèrent leur imagination pour prendre soin d’eux et du vivant, en collectif.

Médiathèque André-Malraux – Espace Aimé Césaire 6 avenue du Luth, 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 60 68 https://mediatheques.ville-gennevilliers.fr https://www.instagram.com/mediathequesgennevilliers/ La médiathèque André-Malraux, située à l’intérieur de l’Espace culturel et social Aimé Césaire à Gennevilliers, vous accueille dans ses espaces dédiés aux adultes et à la jeunesse.

Découvrez et empruntez un fonds riche et varié : livres, films, CD, et bien plus encore.

Des espaces numériques ainsi qu’une offre de services en ligne sont également à votre disposition pour vous accompagner dans vos découvertes et vos recherches. Métro 13 : Les Courtilles

Biblis en folie 2026

©Mariko Kieffer