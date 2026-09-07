Jour de fête, Jean-Vigo, Gennevilliers

Informations pratiques

Jour de fête Dimanche 13 septembre, 18h30 Jean-Vigo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T18:30:00+02:00 – 2026-09-13T19:57:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:30:00+02:00 – 2026-09-13T19:57:00+02:00

Jean-Vigo 1, rue Pierre-et-Marie-Curie, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.cinema-jean-vigo.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0679#showmovie?id=0HVXN »}]

Ciné-rencontre vpt – Un petit village de province prépare sa fête patronale. Les enfants se réjouissent et les adultes s’affairent, tandis que les forains installent leurs attractions. Gentil mais … Jean-Vigo Jour de fête