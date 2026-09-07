Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs, Jean-Vigo, Gennevilliers

Informations pratiques

Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs Dimanche 20 septembre, 16h15 Jean-Vigo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:48:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:48:00+02:00

Jean-Vigo 1, rue Pierre-et-Marie-Curie, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.cinema-jean-vigo.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0679#showmovie?id=IQ769 »}]

Ciné-gouter – Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérot… Jean-Vigo Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs