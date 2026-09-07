Décoration de marque-pages en bois par Claire Grassot, Médiathèque Robert-Doisneau, Gennevilliers

Informations pratiques

Décoration de marque-pages en bois par Claire Grassot Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Robert-Doisneau Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Découvrez avec Claire Grassot l’art de la création de motifs originaux sur bois, inspiré de l’art aborigène d’Océanie, et repartez avec un marque-page unique !

En partenariat avec le Gros Lot – Souk Machine

Tout public, à partir de 6 ans.

Médiathèque Robert-Doisneau 28 rue Paul Vaillant-Couturier, 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 60 37 https://mediatheques.ville-gennevilliers.fr/ https://www.instagram.com/mediathequesgennevilliers [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 85 60 37 »}] La médiathèque Robert-Doisneau, située à l’intérieur de l’Espace culturel et social des Grésillons à Gennevilliers, vous accueille dans ses espaces dédiés aux adultes et à la jeunesse.

Découvrez et empruntez un fonds riche et varié : livres, films, CD, et bien plus encore.

Des espaces numériques ainsi qu’une offre de services en ligne sont également à votre disposition pour vous accompagner dans vos découvertes et vos recherches. Métro 13 : Gabriél Péri

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©Claire Grassot