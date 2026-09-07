Les Vacances de Mr Hulot, Jean-Vigo, Gennevilliers
samedi 26 septembre 2026 · Jean-Vigo · Gennevilliers
Informations pratiques
Les Vacances de Mr Hulot Samedi 26 septembre, 18h00 Jean-Vigo Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:28:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:28:00+02:00
Jean-Vigo 1, rue Pierre-et-Marie-Curie, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.cinema-jean-vigo.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0679#showmovie?id=63JJQ »}]
Ciné-rencontre vpt – Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie com… Jean-Vigo Les Vacances de Mr Hulot
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