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Les Vacances de Mr Hulot, Jean-Vigo, Gennevilliers

samedi 26 septembre 2026 · Jean-Vigo · Gennevilliers

Les Vacances de Mr Hulot, Jean-Vigo, Gennevilliers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Jean-Vigo
Adresse
1, rue Pierre-et-Marie-Curie, Gennevilliers
Ville
92230 Gennevilliers
Département
Hauts-de-Seine

Les Vacances de Mr Hulot Samedi 26 septembre, 18h00 Jean-Vigo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:28:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:28:00+02:00

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Ciné-rencontre vpt – Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie com… Jean-Vigo Les Vacances de Mr Hulot

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