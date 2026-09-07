Soirée Jeu de rôle, Médiathèque François-Rabelais, Gennevilliers

Informations pratiques

Soirée Jeu de rôle Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque François-Rabelais Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Entrez dans la peau d’un personnage et partez à l’aventure ! Fantasy, enquête, science-fiction… Des professionnels du jeu vous font découvrir une multitude d’univers, que vous soyez novice ou habitué·e des jeux de rôle.

Animé par l’association Opale Rôliste

Médiathèque François-Rabelais 177 avenue Gabriel-Péri, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 64 61 https://mediatheques.ville-gennevilliers.fr https://www.instagram.com/mediathequesgennevilliers/ [{« type »: « link », « value »: « https://opale-roliste.com/jeu-role-mediatheque-francois-rabelais »}] La médiathèque François-Rabelais, située au centre-ville de Gennevilliers, vous accueille dans ses espaces dédiés aux adultes et à la jeunesse.

Découvrez et empruntez un fonds riche et varié : livres, instruments de musique, films, CD, vinyles et plus encore.

Des espaces numériques ainsi qu’une offre de services en ligne sont également à votre disposition pour vous accompagner dans vos découvertes et vos recherches. Métro 13 : Les Agnettes

Bus 235

RER C ; Gennevilliers

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©Opale Roliste