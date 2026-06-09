Bonus Food’Angers Voyage dans les nuages Angers
Bonus Food’Angers Voyage dans les nuages Angers jeudi 27 août 2026.
Angers
Bonus Food’Angers Voyage dans les nuages
25 Avenue Montaigne Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Embarquez pour un voyage culinaire végétal en plein ciel angevin ! Sur le temps du goûter, venez découvrir l’Odysserre et les délices de la pâtisserie végétale. .
25 Avenue Montaigne Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Bonus Food’Angers Voyage dans les nuages Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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