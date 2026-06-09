Angers

Bonus Food’Angers Voyage dans les nuages

25 Avenue Montaigne Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Embarquez pour un voyage culinaire végétal en plein ciel angevin ! Sur le temps du goûter, venez découvrir l’Odysserre et les délices de la pâtisserie végétale. .

25 Avenue Montaigne Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Bonus Food’Angers Voyage dans les nuages Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers