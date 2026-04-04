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BOODER AMPHITEA Angers

BOODER AMPHITEA Angers

BOODER AMPHITEA Angers vendredi 10 mars 2028.

Lieu : AMPHITEA

Adresse : PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS

Ville : 49000 Angers

Département : 49

Début : 2028-03-10

Fin : 2028-03-10

Heure de début : 20:00

BOODER Début : 2028-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AMPHITEA PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS 49000 Angers 49

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