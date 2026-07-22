BOODER BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

BOODER BOITACLOUS

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 38 – 38 – 43

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 20:29:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Au Palais des Congrès, Prof d’humour chevronné

.

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Palais des Congr%E8s, a seasoned comedy professor

L’événement BOODER BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME