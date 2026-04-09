Bookclub : rencontre autour des 10 ans de la revue Transbordeur Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette revue annuelle d’histoire de la photographie a pour ambition de « montrer la place de la photographie dans toutes les activités de la société et analyser comment elle a transformé en profondeur notre rapport au monde ».​ Elle offre ainsi un regard critique sur les phénomènes visuels, chaque numéro se concentrant sur une thématique précise.

Ce bookclub sera l’occasion de comprendre comment une revue à comité de lecture se construit et évolue au fil des ans. Christian Joschke évoquera également son parcours et ses influences, notamment à travers les livres qui l’ont marqué. Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e auteur·rice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.

Dana Lixenberg traite la photographie non seulement comme image, mais comme document social, historique. En écho à son exposition « Dana Lixenberg — American Images », la bibliothèque reçoit Christian Joschke, co-directeur de Transbordeur, qui publie début 2026 son dixième numéro.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-autour-des-10-ans-de-la-revue-transbordeur/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

