Bookclub : rencontre autour des 10 ans de la revue Transbordeur Maison Européenne de la Photographie Paris
Bookclub : rencontre autour des 10 ans de la revue Transbordeur Maison Européenne de la Photographie Paris jeudi 16 avril 2026.
Cette revue annuelle d’histoire de la photographie a pour ambition de « montrer la place de la photographie dans toutes les activités de la société et analyser comment elle a transformé en profondeur notre rapport au monde ». Elle offre ainsi un regard critique sur les phénomènes visuels, chaque numéro se concentrant sur une thématique précise.
Ce bookclub sera l’occasion de comprendre comment une revue à comité de lecture se construit et évolue au fil des ans. Christian Joschke évoquera également son parcours et ses influences, notamment à travers les livres qui l’ont marqué. Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.
Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e auteur·rice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre.
Dana Lixenberg traite la photographie non seulement comme image, mais comme document social, historique. En écho à son exposition « Dana Lixenberg — American Images », la bibliothèque reçoit Christian Joschke, co-directeur de Transbordeur, qui publie début 2026 son dixième numéro.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h00 à 20h00
payant
De 0 à 14 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-autour-des-10-ans-de-la-revue-transbordeur/ +33144787500 info@mep-fr.org
Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026