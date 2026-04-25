Bookiwi Saison Ah ? Rue Férolle Parthenay
Bookiwi Saison Ah ? Rue Férolle Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Bookiwi Saison Ah ?
Rue Férolle Jardin Férolle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
CLOWN POÉTIQUE Bookiwi
Jeune public dès 2 ans 35 minutes Gratuit
Compagnie La cerise sur le mot (76)
Un voyage au pays des livres !
Deux clownes en salopettes bleues, deux semeuses de livres. Bookiwi et Bookiwi jouent, emmènent le spectateur dans une succession de tableaux, oniriques, absurdes et burlesques, où l’imaginaire et le jeu de chacun peuvent se déployer de mille façons.
Les livres s’ouvrent, se ferment, se métamorphosent, emmènent dans un autre monde, fait d’émotions et de sens… où le spectateur, petit ou grand, est invité à voyager vers des destinations insoupçonnées. .
Rue Férolle Jardin Férolle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Bookiwi Saison Ah ?
L’événement Bookiwi Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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