Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Boom d’Halloween

Salle des expositions Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Bal d’Halloween organisé par la Jeune Garde Féminine.

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Salle des expositions Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jgfgym_stjust@yahoo.fr

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English :

Halloween Ball organized by the Young Women’s Guard.

L’événement Boom d’Halloween Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène