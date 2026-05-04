Boostez votre carrière en découvrant les opportunités de formation sur Vendôme, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme

Boostez votre carrière en découvrant les opportunités de formation sur Vendôme Lundi 4 mai, 14h00 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:00:00+02:00

Vous vous questionnez sur les formations possibles ? Venez découvrir les opportunités du territoire vendômois en participant aux Lundis de la Formation ! L’accueil se fera Salle du Temple, Rue Jacqueline Auriol, 41100 – Vendôme Cet événement vous permettra de découvrir le Programme Régional de Formations 2026 : – quelles formations? – quels financements? – quelles perspectives d’emploi ? Des experts en formation seront présents pour répondre à toutes vos questions. En participant, vous bénéficie

Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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