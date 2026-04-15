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Bordeaux Game Championship, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Bordeaux Game Championship, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Bordeaux Game Championship, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Flora Tristan

Adresse : 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Bordeaux Game Championship Samedi 6 juin, 15h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le tournoi de jeux vidéo des bibliothèques est de retour !
Pour tenter de décrocher le trophée 2026, les bibliothèques du réseau font des phases de qualifications pour trouver leur champion ou leur championne.

Au programme cette année :
Unspottable : où discrétion et bluff seront vos meilleurs alliés,
Mario Party Jamboree : pour des épreuves délirantes et pleines de rebondissements.

Deux catégories : 6–10 ans et 11–99 ans

Saurez-vous briller sur les deux jeux et mener votre bibliothèque jusqu’à la victoire finale ?

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Unspottable-1899096.html?srsltid=AfmBOoq_USI_4vI6yxlIEYSllFbE1ODSaAlrCZkq3g8QaBmZsS7F0hJv#Vue_d_ensemble »}, {« link »: « https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch/Super-Mario-Party-Jamboree-2591147.html »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Les qualifications de la Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Game Championship jeu vidéo

Couvertures de Mario Party Jamboree de Nintendo Entertainment et de Boomerang Fu de GrosCheveaux

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