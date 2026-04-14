Bordeaux Game Championship, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Bordeaux Game Championship Samedi 13 juin, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Venez assister à la grande finale du tournoi de jeux vidéo Unspottable et Mario Party Jamboree.

Les championnes et champions qualifiés s’affrontent pour tenter de décrocher le trophée 2026.

Tout au long du dernier mois, plusieurs bibliothèques du réseau ont organisées des phases de qualifications afin de sélectionner les meilleurs joueurs et joueuses.

Venez encourager les finalistes de votre quartier !

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Unspottable-1899096.html?srsltid=AfmBOoq_USI_4vI6yxlIEYSllFbE1ODSaAlrCZkq3g8QaBmZsS7F0hJv »}, {« link »: « https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch/Super-Mario-Party-Jamboree-2591147.html »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

La grande finale Bordeaux Game Championship jeu vidéo

Couvertures de Mario Party Jamboree de Nintendo Entertainment et de Boomerang Fu de GrosCheveaux