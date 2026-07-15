Bordel Organisé Festival Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Bordel Organisé Festival

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:00:00

fin : 2026-10-24 23:59:00

Date(s) :

2026-10-24

Ne vous fiez pas au titre, Le BORDEL ORGANISE FESTIVAL est très bien pensé! du truc, beaucoup de Bam-Bam , un tout petit peu de sueur et une grosse dose d’énergie (que l’on compte bien vous prendre!) ça c’est ce que l’on vous propose samedi 24 octobre 2026 à l’Angelarde de Châtellerault, avec comme invité ELMER FOOD BEAT, LES FATALS PICARDS, LES TAMBOURS DU BRONX et POESIE ZERO .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bordel Organisé Festival

L’événement Bordel Organisé Festival Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne