Bordel Organisé Festival Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
samedi 24 octobre 2026 · Complexe culturel de l’Angelarde · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Bordel Organisé Festival
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24 23:59:00
Date(s) :
2026-10-24
Ne vous fiez pas au titre, Le BORDEL ORGANISE FESTIVAL est très bien pensé! du truc, beaucoup de Bam-Bam , un tout petit peu de sueur et une grosse dose d’énergie (que l’on compte bien vous prendre!) ça c’est ce que l’on vous propose samedi 24 octobre 2026 à l’Angelarde de Châtellerault, avec comme invité ELMER FOOD BEAT, LES FATALS PICARDS, LES TAMBOURS DU BRONX et POESIE ZERO .
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bordel Organisé Festival
L’événement Bordel Organisé Festival Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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