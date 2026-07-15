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Bordel Organisé Festival Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

samedi 24 octobre 2026 · Complexe culturel de l’Angelarde · Châtellerault

Bordel Organisé Festival Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Complexe culturel de l’Angelarde
Adresse
44 rue de l’Angelarde
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Bordel Organisé Festival

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24 23:59:00

Date(s) :
2026-10-24

Ne vous fiez pas au titre, Le BORDEL ORGANISE FESTIVAL est très bien pensé! du truc, beaucoup de Bam-Bam , un tout petit peu de sueur et une grosse dose d’énergie (que l’on compte bien vous prendre!) ça c’est ce que l’on vous propose samedi 24 octobre 2026 à l’Angelarde de Châtellerault, avec comme invité ELMER FOOD BEAT, LES FATALS PICARDS, LES TAMBOURS DU BRONX et POESIE ZERO   .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bordel Organisé Festival

L’événement Bordel Organisé Festival Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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