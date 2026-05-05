Boris Cyrulnik, Librairie Compagnie, PARIS

Boris Cyrulnik Mercredi 6 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Photographie

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-boris-cyrulnik-1987811169719 »}]

Photographie Rencontre-Dédicace