Boris Cyrulnik, Librairie Compagnie, PARIS
Boris Cyrulnik, Librairie Compagnie, PARIS mercredi 6 mai 2026.
Boris Cyrulnik Mercredi 6 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Photographie
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-boris-cyrulnik-1987811169719 »}]
Photographie Rencontre-Dédicace
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