Botanica 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Botanica 2022 26 et 27 mars 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-03-26T10:00:00+01:00 – 2022-03-26T18:00:00+01:00

Fin : 2022-03-27T10:00:00+02:00 – 2022-03-27T19:00:00+02:00

Pendant 2 jours, la Cité des sciences et de l’industrie se met au vert et convie botanistes, fleuristes, paysagistes, pépiniéristes, collectionneur de plantes curieux et simples amateurs à la rencontre du public dans une ambiance convivial pour un retour à la terre.

Au programme des ateliers, des conférences, des initiations botaniques et un marché alimentaire et horticole sur le parvis nord.

Un week-end festif et pédagogique consacré au monde des plantes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La seconde édition du festival printanier qui met la botanique à l’honneur. Marché alimentaire et horticole alimentation plantes