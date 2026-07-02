Botero PoP, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
Botero PoP 19 et 20 septembre Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Botero PoP est un street artist angevin dont les figurines à chapeau égayent depuis quelques années les rues d’Angers, de Paris et même de Miami.
Lors des JEP, découvrez ses premiers dessins. Aux Archives, vous pourrez jouer avec ces petits personnages autour du thème de la mythologie.
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://boteropop.bigcartel.com/ »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.
Présentation de dessins de l’artiste angevin Botero PoP Botero Pop street art
© Botero Pop
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