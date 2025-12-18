Bouchées d’Histoire Place du Champ de Foire Decize
Bouchées d’Histoire Place du Champ de Foire Decize jeudi 23 juillet 2026.
Bouchées d’Histoire
Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize Nièvre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Suivez Cécile ou Marie pour découvrir l’histoire de la ville, ses places et marchés, lieux de passages, d’échanges et de rencontres pour un délicieux cocktail où terroir et patrimoine se réunissent.
Au gré d’histoires et d’anecdotes savoureuses, elles vous mèneront aux ruines du château et à la découverte des anciennes traces des boutiques de la ville. Au terme de cette visite, une dégustation privée de produits locaux vous sera proposée.
Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize
Réservations obligatoires .
Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bouchées d’Histoire
L’événement Bouchées d’Histoire Decize a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Sud Nivernais