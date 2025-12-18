Bouchées d’Histoire Place du Champ de Foire Decize

Bouchées d’Histoire

Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Suivez Cécile ou Marie pour découvrir l’histoire de la ville, ses places et marchés, lieux de passages, d’échanges et de rencontres pour un délicieux cocktail où terroir et patrimoine se réunissent.

Au gré d’histoires et d’anecdotes savoureuses, elles vous mèneront aux ruines du château et à la découverte des anciennes traces des boutiques de la ville. Au terme de cette visite, une dégustation privée de produits locaux vous sera proposée.

Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize

Réservations obligatoires .

Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bouchées d’Histoire

L’événement Bouchées d’Histoire Decize a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Sud Nivernais