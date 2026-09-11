Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé, Hotel de Nocé-Boucheron, Paris

Informations pratiques

Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé 19 et 20 septembre Hotel de Nocé-Boucheron Paris

Gratuit, Réservation nominative et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Boucheron – Visite guidée de l’Hôtel de Nocé

À l’occasion de la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine, la maison Boucheron ouvre, de manière exceptionnelle, les portes de l’Hôtel de Nocé au 26, place Vendôme à Paris le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Au cours de votre visite, vous découvrirez l’intérieur de l’Hôtel de Nocé qui abrite la boutique Boucheron sur trois niveaux ainsi que des espaces habituellement fermés au public (l’appartement et la bibliothèque) en compagnie des membres de l’équipe du Département Patrimoine de Boucheron. Vous pourrez également admirer une sélection des bijoux de la collection privée et rencontrer des membres de l’atelier de la maison Boucheron (joaillier, sertisseur, polisseur).

Ouverture des inscriptions : mercredi 2 septembre 2026 à 10h.

Informations importantes :

Les visites sont uniquement en français

Chaque visite dure 1h45 environ sauf le dernier créneau de visite réduit à 1h (il ne comprend pas la rencontre avec les membres de l’atelier)

La visite est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans.

Modalités de visite :

La visite est gratuite

La réservation est strictement obligatoire

Les billets sont strictement nominatifs et une pièce d’identité sera demandée à l’entrée

En cas de non-présentation d’une pièce d’identité en cours de validité, l’accès à la prestation vous sera refusé

Il est interdit de prendre des photos ou de réaliser des vidéos durant la visite

Les lunettes connectées devront être éteintes et retirées sous peine de se voir refuser l’entrée.

Le parcours de visite comprend plusieurs escaliers. Des solutions adaptées sont prévues afin de garantir l’accueil des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation de handicap. Nous vous invitons à nous contacter en amont de votre visite afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

La Maison Boucheron remercie par avance ses visiteurs de faire preuve de compréhension pour les contrôles de sécurité à l’entrée relatif à l’application du plan Vigipirate.

La Maison ne propose pas de service de vestiaire. Les sacs de grand format et les valises ne sont pas autorisés à l’intérieur du bâtiment. Seuls les petits sacs à dos ou sacs à main sont autorisés pendant la visite. L’ouverture des sacs pourra être demandée par l’agent de sécurité à l’entrée.

Hotel de Nocé-Boucheron 26 place Vendôme 75001 paris Paris 75001 Quartier Vendôme Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.universe.com/events/boucheron-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-tickets-9BY4KL »}] hotel de Nocé parking sous terrain devant et metros a proximité

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© Boucheron