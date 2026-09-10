Boucle de l’assainissement, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes
jeudi 26 novembre 2026 · Pépinière d'entreprise Le Prisme · Vannes
Informations pratiques
Boucle de l’assainissement Jeudi 26 novembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan
Entrée libre avec inscription préalable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T20:30:00+01:00
L’assainissement, dont l’accès est un des ODD, constitue l’un des piliers du métabolisme urbain : en France, près de 8,4 milliards de m³ d’eaux usées sont produites chaque année et nécessitent des infrastructures qui consomment de l’énergie et mobilisent des flux de matières qui exercent des pressions significatives sur les grands équilibres du système Terre ainsi que sur la santé des populations.
Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-fresque-boucle-de-lassainissement-vannes-26112026-1788247796 »}]
Rôle et enjeux de l’assainissement dans le cycle alimentation-excrétion qui constitue le fondement du métabolisme des êtres vivants, dont les humains. excrétions alimentation
Réseau de l’assainissement écologique
À voir aussi à Vannes (Morbihan)
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