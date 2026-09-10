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Boucle de l’assainissement, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

jeudi 26 novembre 2026 · Pépinière d'entreprise Le Prisme · Vannes

Boucle de l’assainissement, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Pépinière d'entreprise Le Prisme
Adresse
4 place Albert Einstein Vannes
Ville
56000 Vannes
Département
Morbihan
Tarif
Entrée libre avec inscription préalable

Boucle de l’assainissement Jeudi 26 novembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Entrée libre avec inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T20:30:00+01:00

L’assainissement, dont l’accès est un des ODD, constitue l’un des piliers du métabolisme urbain : en France, près de 8,4 milliards de m³ d’eaux usées sont produites chaque année et nécessitent des infrastructures qui consomment de l’énergie et mobilisent des flux de matières qui exercent des pressions significatives sur les grands équilibres du système Terre ainsi que sur la santé des populations.

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Rôle et enjeux de l’assainissement dans le cycle alimentation-excrétion qui constitue le fondement du métabolisme des êtres vivants, dont les humains. excrétions alimentation

Réseau de l’assainissement écologique

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