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Fresque du Climat, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

jeudi 10 septembre 2026 · Pépinière d'entreprise Le Prisme · Vannes

Fresque du Climat, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Pépinière d'entreprise Le Prisme
Adresse
4 place Albert Einstein Vannes
Ville
56000 Vannes
Département
Morbihan
Tarif
Tarif libre et conscient à partir de 1€ - Tarif conseillé : 10€

Fresque du Climat Jeudi 10 septembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Tarif libre et conscient à partir de 1€ – Tarif conseillé : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00

Marre d’entendre parler de climat sans savoir démêler le vrai du faux ? Souhait d’en échanger collectivement, sans culpabiliser ? Canicules, sécheresse, incendies…Envie d’agir sans savoir comment ? 3H de coopération pour vous donner le pouvoir d’agir : c’est le moment de participer à la Fresque du Climat !

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Atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action ! climat planète

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