Fresque du Climat, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Informations pratiques

Fresque du Climat Jeudi 10 septembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Tarif libre et conscient à partir de 1€ – Tarif conseillé : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00

Marre d’entendre parler de climat sans savoir démêler le vrai du faux ? Souhait d’en échanger collectivement, sans culpabiliser ? Canicules, sécheresse, incendies…Envie d’agir sans savoir comment ? 3H de coopération pour vous donner le pouvoir d’agir : c’est le moment de participer à la Fresque du Climat !

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/f7b23824-1910-4276-8037-814fb619df98/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]

Atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action ! climat planète