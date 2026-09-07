Fresque du Climat, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes
jeudi 10 septembre 2026 · Pépinière d'entreprise Le Prisme · Vannes
Informations pratiques
Fresque du Climat Jeudi 10 septembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan
Tarif libre et conscient à partir de 1€ – Tarif conseillé : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00
Marre d’entendre parler de climat sans savoir démêler le vrai du faux ? Souhait d’en échanger collectivement, sans culpabiliser ? Canicules, sécheresse, incendies…Envie d’agir sans savoir comment ? 3H de coopération pour vous donner le pouvoir d’agir : c’est le moment de participer à la Fresque du Climat !
Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/f7b23824-1910-4276-8037-814fb619df98/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]
Atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action ! climat planète
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