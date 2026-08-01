Boucle des Horizons Balade à vélo Office de Tourisme de Vézelay Vézelay
samedi 15 août 2026 · Office de Tourisme de Vézelay · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Boucle des Horizons Balade à vélo
Office de Tourisme de Vézelay 8 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Enfourchez votre vélo et partez pour la Boucle des Horizons, une balade de 40 km mêlant patrimoine, nature et moments de partage.
Tout au long du parcours, laissez-vous surprendre par la beauté des paysages, faites une halte à la Chapelle Notre-Dame d’Orient, profitez d’un déjeuner convivial à Blannay, puis partez à la découverte de la confluence de la Cure et du Cousin. Une belle occasion de prendre un bol d’air, de rencontrer d’autres passionnés et de vivre une journée placée sous le signe de la découverte.
Alors, prêts à prendre la route avec nous ? .
Office de Tourisme de Vézelay 8 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 velibourgogne@gmail.com
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English : Boucle des Horizons Balade à vélo
L’événement Boucle des Horizons Balade à vélo Vézelay a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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