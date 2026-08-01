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AGENDA · Vézelay

Boucle des Horizons Balade à vélo Office de Tourisme de Vézelay Vézelay

samedi 15 août 2026 · Office de Tourisme de Vézelay · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Office de Tourisme de Vézelay
Adresse
8 Rue Saint-Étienne
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézelay

Boucle des Horizons Balade à vélo

Office de Tourisme de Vézelay 8 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Enfourchez votre vélo et partez pour la Boucle des Horizons, une balade de 40 km mêlant patrimoine, nature et moments de partage.

Tout au long du parcours, laissez-vous surprendre par la beauté des paysages, faites une halte à la Chapelle Notre-Dame d’Orient, profitez d’un déjeuner convivial à Blannay, puis partez à la découverte de la confluence de la Cure et du Cousin. Une belle occasion de prendre un bol d’air, de rencontrer d’autres passionnés et de vivre une journée placée sous le signe de la découverte.
Alors, prêts à prendre la route avec nous ?   .

Office de Tourisme de Vézelay 8 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99  velibourgogne@gmail.com

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English : Boucle des Horizons Balade à vélo

L’événement Boucle des Horizons Balade à vélo Vézelay a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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