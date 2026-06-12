Bouffe, Bois, Vis Lille

Lille

Bouffe, Bois, Vis

10 Rue Meurein Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

BOUFFE BOIS VIS LE FESTIVAL QUI ENVOIE VALSER LES CODES.

Un cri d’amour pour la scène food & boisson lilloise. Un festival-concours décomplexé, sexy, libre et furieusement vivant !

Jost devient le terrain de jeu de 5 duos explosifs des chefs et des mixologues prêts à te retourner le palais. Ici, on célèbre le mariage sauvage du bon et du beau, du punk et du plaisir.

LE CONCEPT

Tu kiffes Choisis ton parcours (1, 3 ou 5 pairings*), ton horaire (18h30, 19h30 ou 21h) et découvre des accords mets/cocktails inédits.

Tu votes Deviens juge et partie ! Élisez le duo le plus Sex, le plus Fun et le plus Gourmand.

Tu danses À partir de 23h, la BO prend de l’ampleur avec un DJ set pour secouer Jost jusqu’à 2h du mat’.

*3 plats sur 5 seront végés !

CHOISIS TON EXPÉRIENCE

Chaque billet te donne accès à l’événement, au village BBV , aux animations et à la soirée clubbing.

LE SHOT 20€ 1 Pairing (1 plat + 1 cocktail) Parfait pour une mise en bouche ou les curieux de passage.

LE MI-CUIT 40€ 3 Pairings (3 plats + 3 cocktails) Le format idéal pour explorer l’univers de nos duos et commencer à voter sérieusement.

LA TOTALE 50€ 5 Pairings (5 plats + 5 cocktails) L’expérience ultime. Tu goûtes à tout, tu découvres l’intégralité de la line-up et tu deviens le juge suprême de la soirée.

On vient curieux, on repart ému. Pas de star system, que des esprits libres. Le public décide, la musique gère le reste.

Prends ta place maintenant, les quantités sont limitées !

BOUFFE BOIS VIS LE FESTIVAL QUI ENVOIE VALSER LES CODES.

Un cri d’amour pour la scène food & boisson lilloise. Un festival-concours décomplexé, sexy, libre et furieusement vivant !

Jost devient le terrain de jeu de 5 duos explosifs des chefs et des mixologues prêts à te retourner le palais. Ici, on célèbre le mariage sauvage du bon et du beau, du punk et du plaisir.

LE CONCEPT

Tu kiffes Choisis ton parcours (1, 3 ou 5 pairings*), ton horaire (18h30, 19h30 ou 21h) et découvre des accords mets/cocktails inédits.

Tu votes Deviens juge et partie ! Élisez le duo le plus Sex, le plus Fun et le plus Gourmand.

Tu danses À partir de 23h, la BO prend de l’ampleur avec un DJ set pour secouer Jost jusqu’à 2h du mat’.

*3 plats sur 5 seront végés !

CHOISIS TON EXPÉRIENCE

Chaque billet te donne accès à l’événement, au village BBV , aux animations et à la soirée clubbing.

LE SHOT 20€ 1 Pairing (1 plat + 1 cocktail) Parfait pour une mise en bouche ou les curieux de passage.

LE MI-CUIT 40€ 3 Pairings (3 plats + 3 cocktails) Le format idéal pour explorer l’univers de nos duos et commencer à voter sérieusement.

LA TOTALE 50€ 5 Pairings (5 plats + 5 cocktails) L’expérience ultime. Tu goûtes à tout, tu découvres l’intégralité de la line-up et tu deviens le juge suprême de la soirée.

On vient curieux, on repart ému. Pas de star system, que des esprits libres. Le public décide, la musique gère le reste.

Prends ta place maintenant, les quantités sont limitées ! .

10 Rue Meurein Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 39 49 00 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BOUFFE BOIS VIS: THE FESTIVAL THAT TURNS CODES ON THEIR HEAD.

A cry of love for Lille?s food & drink scene. A festival-competition that’s uninhibited, sexy, free and furiously alive!

Jost becomes the playground for 5 explosive duos: chefs and mixologists ready to turn your palate upside down. Here, we celebrate the wild marriage of good and beautiful, punk and fun.

THE CONCEPT:

You love it: choose your course (1, 3 or 5 pairings*), your time (6.30pm, 7.30pm or 9pm) and discover original food/cocktail pairings.

You vote: Be judge and jury! Vote for the sexiest, most fun and most gourmet pairing.

You dance: From 11 p.m., the soundtrack expands with a DJ set to shake Jost until 2 a.m..

*3 out of 5 dishes will be vegan!

CHOOSE YOUR EXPERIENCE

Each ticket gives you access to the event, the BBV village, the entertainment and the clubbing party.

THE SHOT ? 20? 1 Pairing (1 dish + 1 cocktail) Perfect as an appetizer or for curious visitors.

LE MI-CUIT ? 40: 3 Pairings (3 courses + 3 cocktails) The ideal format for exploring the world of our duos and starting to vote in earnest.

THE TOTAL ? 50 5 Pairings (5 courses + 5 cocktails) The ultimate experience. You taste everything, discover the entire line-up and become the ultimate judge of the evening.

You come curious, you leave moved. No star system, just free spirits. The audience decides, and the music takes care of the rest.

Take your place now, quantities are limited!

L’événement Bouffe, Bois, Vis Lille a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme