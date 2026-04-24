Bougeothèque municipale, Crèche municipale Emmanuelle AJON, Bordeaux
Bougeothèque municipale, Crèche municipale Emmanuelle AJON, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
Bougeothèque municipale 27 juin et 18 juillet Crèche municipale Emmanuelle AJON Gironde
Gratuit sans inscription, avec arrivée et départ libres sur le créneau. Attention, places limitées selon la fréquentation. Avec le soutien de la CAF de la Gironde, Fonds National Parentalité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T15:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
La « bougeothèque » est un espace spécifiquement adapté aux 0-3 ans pour explorer avec son corps, développer ses compétences, grandir à son rythme, se sentir capable. Pour les parents, c’est être aux côtés et s’émerveiller de la prise d’autonomie et de confiance de son tout-petit, mais aussi partager ses questions.
Crèche municipale Emmanuelle AJON 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 24 62 35 »}]
Un samedi par mois à la Benauge, la Ville de Bordeaux vous propose un nouvel espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. bébé parents
Direction de la communication – Ville de Bordeaux 2026
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