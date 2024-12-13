Boulevard des Airs La Cartonnerie Reims

Marne

Boulevard des Airs La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Tout public

Le son de la passion, le live en partage

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe français à l’univers musical éclectique, mêlant habilement pop, folk, chanson et musiques actuelles. Depuis leurs débuts, leurs albums autoproduits ont rencontré un franc succès, portés par des collaborations marquantes et des titres emblématiques comme Cielo Ciego , Emmène-moi , Je me dis que toi aussi , Bruxelles , ou encore Allez reste en duo avec Vianney. Nommé à deux reprises aux Victoires de la Musique pour l’album Je me dis que toi aussi (2019 et 2020), le groupe a sillonné la France lors d’une tournée triomphale, enflammant les Zéniths et les plus grands festivals. Chaque scène témoigne de leur passion pour le live et leur désir de communion avec le public. Rassemblant toutes les générations, leurs concerts sont de véritables explosions d’énergie, où l’émotion et le partage prennent vie. Actuellement en préparation d’un nouvel opus et d’une tournée prévue pour 2025, Boulevard des Airs sera de passage à Reims pour un concert exceptionnel à La Cartonnerie. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Boulevard des Airs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Boulevard des Airs Reims a été mis à jour le 2024-12-13 par ADT de la Marne