Boum party, Médiathèque Albert Camus, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Boum party Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Albert Camus Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

La nuit tombe à la médiathèque, saute dans tes plus beaux habits, invite tes amis et ton doudou, et viens faire la fête avec nous !

Médiathèque Albert Camus 13 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 00 https://culture.bourgenbresse.fr/

Biblis en folie 2026

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