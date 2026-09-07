AGENDA · Bourg-en-Bresse
Boum party, Médiathèque Albert Camus, Bourg-en-Bresse
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Boum party Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Albert Camus Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
La nuit tombe à la médiathèque, saute dans tes plus beaux habits, invite tes amis et ton doudou, et viens faire la fête avec nous !
Médiathèque Albert Camus 13 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 00 https://culture.bourgenbresse.fr/
Biblis en folie 2026
©Magnific
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