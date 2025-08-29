Bourgueil et entrecôte au Domaine des Mailloches Restigné

Bourgueil et entrecôte au Domaine des Mailloches Restigné samedi 23 mai 2026.

Bourgueil et entrecôte au Domaine des Mailloches

40 Rue de Lossay Restigné Indre-et-Loire

Rendez vous pour une journée conviviable et épicurienne au Domaine des Mailloches pour déguster nos Bourgueil, et découvrir des produits gastronomiques et artistiques locaux.

La dégustation est gratuite.

Vous avez la possibilité de déguster sur place l’Entrecôte n’oubliez pas de réserver 06 63 82 51 69. .

40 Rue de Lossay Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 33 10 contact@domainedesmailloches.fr

English :

Join us for a convivial, epicurean day at the Domaine des Mailloches to taste our Bourgueil wines and discover local gastronomic and artistic products.

Tasting is free.

You can also taste the Entrecôte on site don’t forget to reserve 06 63 82

German :

Treffen Sie sich zu einem geselligen und epikureischen Tag auf der Domaine des Mailloches, um unsere Bourgueil-Weine zu probieren und lokale gastronomische und künstlerische Produkte zu entdecken.

Die Verkostung ist kostenlos.

Sie haben die Möglichkeit, das Entrecôte vor Ort zu probieren verge

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata conviviale ed epicurea al Domaine des Mailloches per degustare i nostri vini di Bourgueil e scoprire i prodotti gastronomici e artistici locali.

La degustazione è gratuita.

È anche possibile degustare l’Entrecôte sul posto non dimenticate di prenotare 06 63 82

Espanol :

Acompáñenos en una jornada de convivencia y epicureísmo en el Domaine des Mailloches para degustar nuestros vinos de Bourgueil y descubrir los productos gastronómicos y artísticos locales.

La degustación es gratuita.

También puede degustar el Entrecôte in situ no olvide reservar 06 63 82

