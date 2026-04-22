Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné
Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné vendredi 5 juin 2026.
Restigné
Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de C’ Quartier LIbre !
N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !
Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées …
Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de C’ Quartier LIbre !
N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !
Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées … .
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80 contact@valleybio.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a warm and enchanting evening? Enjoy an evening with C’ Quartier LIbre!
Don’t wait any longer, come and join us with family and friends!
Charcuterie, cheese or mixed boards, bruschettas, fouées …
L’événement Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
À voir aussi à Restigné (Indre-et-Loire)
- Concert Classik’s chez Valley Bio Restigné 22 mai 2026
- Bourgueil et entrecôte au Domaine des Mailloches Restigné 23 mai 2026
- Portes ouvertes Domaine du Petit Bondieu Restigné 20 juin 2026
- Fete de la Musique Valley Bio Restigné 20 juin 2026
- Portes ouvertes au Vignoble de la Roseraie Restigné 4 juillet 2026