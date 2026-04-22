Restigné

Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de C’ Quartier LIbre !

N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !

Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées …

Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de C’ Quartier LIbre !

N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !

Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées … .

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80 contact@valleybio.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a warm and enchanting evening? Enjoy an evening with C’ Quartier LIbre!

Don’t wait any longer, come and join us with family and friends!

Charcuterie, cheese or mixed boards, bruschettas, fouées …

L’événement Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE