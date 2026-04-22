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Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné

Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné

Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 21 Lieu-dit La Grande Rue

Ville : 37140 Restigné

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Restigné

Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de C’ Quartier LIbre !
N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !

Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées …
Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de C’ Quartier LIbre !
N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !

Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées …   .

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80  contact@valleybio.fr

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English :

Looking for a warm and enchanting evening? Enjoy an evening with C’ Quartier LIbre!
Don’t wait any longer, come and join us with family and friends!

Charcuterie, cheese or mixed boards, bruschettas, fouées …

L’événement Concert C’Quartier Libre chez Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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