Concert Classik’s chez Valley Bio Restigné
Concert Classik’s chez Valley Bio Restigné vendredi 22 mai 2026.
Restigné
Concert Classik’s chez Valley Bio
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de Classik’s !
N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !
Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées …
Envie d’une soirée envoutante et chaleureuse ? Profitez d’une soirée en compagnie de Classik’s !
N’attendez plus et venez vibrer en famille ou entre amis !
Planches de charcuterie, fromage ou mixte, bruschettas, fouées … .
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80 contact@valleybio.fr
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English :
Samson was born into the world of Gypsy music in Lorraine: he is the son of Dorado Schmitt and the nephew of Tchavolo Schmitt. With Dorado as his teacher, he soon found himself on stage, at the age of 12, at the Munich Jazz Festival in Germany.
L’événement Concert Classik’s chez Valley Bio Restigné a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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