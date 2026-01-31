Bourse aux CD et aux vinyles Place Marchédial Craponne-sur-Arzon

Bourse aux CD et aux vinyles

Place Marchédial Jardin public Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Amateurs de musique et chineurs de pépites, rendez-vous le 20 juin à Craponne-sur-Arzon pour une bourse aux CD et vinyles !

Venez fouiller, échanger, discuter musique et repartez avec de nouveaux trésors à faire tourner sur votre platine !

Place Marchédial Jardin public Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 83 52

English :

Music lovers and nugget hunters, meet up on June 20 at Craponne-sur-Arzon for a CD and vinyl fair!

Come and rummage, exchange and discuss music, and leave with new treasures to spin on your turntable!

