Bourse aux jouets à Martel

Martel Lot

Tarif :

Date :

Début : 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

L'Association pour l'Enfance organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture (0-16ans) Sur place: vente de paninis sucrés et salés, crêpes et gâteaux, vente de décorations de Noël, démonstrations de jeux, buvette Au profit du Centre Aéré "Les Lutins des 7 tours"

Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 86 64 40 61

English :

L'Association pour l'Enfance is organizing a fair for toys, children’s clothing and childcare equipment (0-16yrs) On site: sale of sweet and savory paninis, pancakes and cakes, sale of Christmas decorations, game demonstrations, refreshment stand To benefit the Centre Aéré "Les Lutins des 7 tours"

L’événement Bourse aux jouets à Martel Martel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Vallée de la Dordogne