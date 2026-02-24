Bourse aux jouets à Martel Martel
Bourse aux jouets à Martel Martel samedi 21 novembre 2026.
Bourse aux jouets à Martel
Martel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 09:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
L'Association pour l'Enfance organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture (0-16ans) Sur place: vente de paninis sucrés et salés, crêpes et gâteaux, vente de décorations de Noël, démonstrations de jeux, buvette Au profit du Centre Aéré "Les Lutins des 7 tours"
L'Association pour l'Enfance organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture (0-16ans) Sur place: vente de paninis sucrés et salés, crêpes et gâteaux, vente de décorations de Noël, démonstrations de jeux, buvette Au profit du Centre Aéré "Les Lutins des 7 tours"
.
Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 86 64 40 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L'Association pour l'Enfance is organizing a fair for toys, children’s clothing and childcare equipment (0-16yrs) On site: sale of sweet and savory paninis, pancakes and cakes, sale of Christmas decorations, game demonstrations, refreshment stand To benefit the Centre Aéré "Les Lutins des 7 tours"
L’événement Bourse aux jouets à Martel Martel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Vallée de la Dordogne