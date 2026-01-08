Bourse aux jouets et vêtements salle des fêtes Raucoules

Bourse aux jouets et vêtements

salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : 2026-11-15

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Familles rurales et le conseil municipal des jeunes organisent une bourse aux jouets, vêtements, puériculture, de 8h à 12h. Trouvez votre bonheur parmi de nombreux stands ! Entrée libre, gâteaux et buvette sur place

.

salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Familles rurales and the municipal youth council are organizing a toy, clothing and childcare market from 8am to 12pm. Find what you’re looking for at one of the many stands! Free admission, cakes and refreshments on site

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme