Bourse aux livres et marché aux fleurs Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Bourse aux livres et marché aux fleurs Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 26 avril 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Bourse aux livres et marché aux fleurs
Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par l'association A Livres Ouverts
Organisé par l'association A Livres Ouverts. La bourse aux livres a lieu salle de la mairie, place Gambetta, où se déroule le marché dominical ( le matin) ainsi qu'un marché aux fleurs toute la journée.
.
Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 86 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
À voir aussi à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie (Lot)