Bourse aux livres et marché aux fleurs Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Bourse aux livres et marché aux fleurs

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par l'association A Livres Ouverts

Organisé par l'association A Livres Ouverts. La bourse aux livres a lieu salle de la mairie, place Gambetta, où se déroule le marché dominical ( le matin) ainsi qu'un marché aux fleurs toute la journée.

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Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 86 12

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